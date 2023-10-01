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عربي-دولي
اخلاء منازل وتحذير لسكان البلدت.. النيران تلتهم أسترالياً
Lebanon 24
01-10-2023
|
12:07
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بسبب الحرائق التي اندلعت في الغابات مع تعرض البلاد لارتفاع شديد في درجات الحرارة، اضطر مئات من السكان والسياح إلى الفرار من عدة بلدات في ريف جنوب شرق أستراليا.
وطُلب من الناس في أربع بلدات في منطقة جيبسلاند بولاية فيكتوريا، التي تضم حدائق وطنية ومصانع نبيذ تجذب السياح، إخلاء منازلهم على الفور، بينما تم تحذير سكان ثلاث بلدات أخرى والمناطق المحيطة بها للاستعداد للمغادرة.
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وفر روب سوندرز من بلدة برياغولونغ، وشاهد النيران تصل إلى بيته، كما قال لقناة "إيه بي سي": "شاهدت خزان المياه الرئيسي والخزانات البلاستيكية تذوب"، مضيفا "نظرت إلى جانب منزلي وكان أحد أعمدة شرفتي مشتعلًا. كان وقت رحيلي".
وفي سيدني شمالا، وصلت درجات الحرارة إلى 35,5 درجة، وهو اليوم الأشد حرا الذي يسجل في أكتوبر منذ عام 2019.
وكانت درجة الحرارة القياسية السابقة سجلت في 2004 عندما بلغت 38,2 درجة.
وعادة ما تسجل الدرجات القياسية في تشرين اول خلال نهاية الشهر، في وقت تقترب أستراليا من فصل الصيف.
بدوره، أكد انغوس هاينز من مكتب الأرصاد الجوية لفرانس برس، أن تسجيل رقم قياسي في أول يوم من الشهر "أمر غير معتاد بالتأكيد". (العربية)
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