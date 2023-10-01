معلومات مُثيرة تُكشف.. هذا ما فعله منفذا هجوم أنقرة بطبيب بيطري قبل عملية التنفيذ!

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كشفت معلومات جديدة عن هجوم أنقرة الذي حصل صباح اليوم الأحد، أن السيارة المستخدمة في الهجوم الانتحاري على مديرية الأمن في العاصمة التركية، يملكها طبيب بيطري تم قتله في وقت سابق.وأشارت المعلومات إلى قيام منفذي الهجوم بقتل مالك السيارة ويدعى ميخائيل بوزلوغان، وهو طبيب بيطري من قيصري، حيث أطلقا النار عليه ثم استوليا على السيارة وتوجها بها إلى أنقرة لتنفيذ الهجوم.وعثرت قوات الأمن على جثمان الطبيب البيطري ملقى في أرض خالية بضواحي قرية دفالي بمدينة قيصري.وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام تركية أن دوي انفجار سُمع قرب البرلمان ومبان وزارية. وعرضت محطات تلفزيونية لقطات لحطام متناثر في شارع مجاور.وهذا هو أول تفجير في أنقرة منذ عام 2016 وجاء في اليوم الذي كانت ستبدأ فيه دورة جديدة للبرلمان.وعن الهجوم، قال وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، إن شرطيين أصيبا بجروح طفيفة في الحادث الذي وقع الساعة 9:30 صباحا بالتوقيت المحلي (06:30 بتوقيت غرينتش).وأضاف "توقف إرهابيان يستقلان عربة تجارية خفيفة أمام بوابة مدخل المديرية العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية ونفذا هجوما بقنبلة". وأوضح أن أحدهما فجر نفسه والآخر تم "تحييده"، وهو ما يعني عادة أنه قُتل. وكتب الوزير "كفاحنا سيستمر حتى يتم تحييد آخر إرهابي".وأعلنت الشرطة أيضا أنها ستقوم بتفجيرات محكمة "لعبوات مثيرة للريبة" في مناطق أخرى بأنقرة. (العربية)