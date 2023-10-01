طالب الرئيس الأميركي جو بايدن الجمهوريين بـ"وقف الألاعيب" في موضوع الإغلاق الحكومي، والمضي قدما في تمرير قانون الإغلاق الحكومي الذي تبناه مجلس النواب مساء السبت.



جاء ذلك في كلمة للرئيس الأميركي بشأن قانون الإنفاق الحكومي.

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