هذا ما قاله بوريل عن المساعدات العسكرية لأوكرانيا بعد التصويت الأميركي

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أكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الأحد، أن التكتل سيزيد دعمه العسكري لأوكرانيا، وذلك غداة إقرار الكونغرس الأميركي مشروع قانون للتمويل المؤقت دون تقديم مساعدات لكييف، وفق رويترز.وقال بوريل في مؤتمر صحفي خلال زيارة إلى العاصمة الأوكرانية، إنه في مواجهة "تهديد وجودي لأوروبا"، فإن "الاقتراح المطروح على الطاولة" يظهر أن الاتحاد الأوروبي يريد زيادة المساعدات العسكرية لأوكرانيا.وكان المسؤول الأوروبي يتحدث بعد أول اجتماع شخصي له مع وزير الدفاع الأوكراني، رستم عمروف، الذي عُيَن الشهر الماضي.وقال بوريل ردا على سؤال بشأن التصويت في واشنطن: "دعونا نرى ما سيحدث في الولايات المتحدة، ولكننا سنواصل دعمنا وزيادة مساعداتنا".وأضاف: "الأوكرانيون يقاتلون بكل ما أوتوا من شجاعة وقدرة"، وأنه إذا كان الاتحاد الأوروبي يريد لهم أن يكونوا أكثر نجاحا، "فعلينا أن نزودهم بأسلحة أفضل وأكبر"، آملا أن تتوصل الدول الأعضاء إلى قرار بشأن زيادة المساعدات "قبل نهاية العام".وقال في بيان نُشر على منصة" أكس": "نُعد بالتزامات أمنية طويلة الأمد لأوكرانيا".وشكر وزير الدفاع الأوكراني ضيفه بوريل على "الدعم المستمر"، وقال إن الاجتماع كان "نقطة انطلاق لتعاون كبير".وقال عمروف إن المناقشات حول مساعدات الاتحاد الأوروبي العسكرية لأوكرانيا تضمنت "المدفعية والذخيرة وأنظمة الدفاع الجوي والحرب الإلكترونية وبرامج المساعدة طويلة الأمد والدورات التدريبية وتوطين صناعة الدفاع" في أوكرانيا. (الحرة)