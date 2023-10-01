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عربي-دولي
بيان من الداخلية التركية عن الهجوم الإرهابي في أنقرة.. هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
01-10-2023
|
16:49
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أصدرت وزارة الداخلية التركية مساء اليوم الأحد بياناً بشأن منفذي الهجوم الإرهابي الذي استهدف المديرية العامة للأمن في الوزارة بالعاصمة أنقرة صباحاً.
وقالت في بيانها: "خلال الفحص والتحقيقات، تم التعرف على أحد الإرهابيين، وتبين أنه عضو في منظمة حزب العمال الكردستاني".
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وأضاف البيان: "ولا تزال التحقيقات مستمرة، للتعرف على هوية الإرهابي الآخر".
وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلن حزب العمال الكردستاني مسؤوليته عن الهجوم الإرهابي الذي استهدف المديرية العامة للأمن في وزارة الداخلية التركية بالعاصمة أنقرة. وقال لوكالة "ايه ان اف" القريبة من الحركة الكردية إن "عملا فدائيا نفذ ضد وزارة الداخلية التركية من جانب فريق تابع للواء الخالدين".
هذا وأعلن وزير الداخلية التركي علي يرليكايا عن تعرض مقر الوزارة لهجوم إرهابي صباح اليوم الأحد نفذه عنصران أحدهما فجر نفسه، والثاني تم تحييده، وأسفر الهجوم عن إصابة عنصري أمن خلال تبادل إطلاق النار.
كما نشرت وسائل إعلام تركية صورا للسيارة التي أقلت منفذي العملية الإرهابية في أنقرة وهي من طراز "رينو" فضية اللون تحمل لوحة تعريف تركية.
ووصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان محاولة الهجوم الإرهابي صباح الأحد بأنها "آخر أنفاس الإرهابيين" ضد البلاد. (روسيا اليوم)
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