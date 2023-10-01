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عربي-دولي

بن زايد يجري إتصالاً هاتفياً مع أردوغان

Lebanon 24
01-10-2023 | 18:00
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أجرى رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، يوم الإثنين، اتصالاً هاتفياً، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أكّد خلاله تضامن دولة الإمارات مع تركيا وشعبها إثر الهجوم الإرهابي الذي شهدته العاصمة أنقرة وأسفر عن إصابة عناصر أمن معربا عن تمنياته الشفاء العاجل للمصابين.
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وشدّد الشيخ محمد بن زايد في اتصاله مع الرئيس التركي، على رفض الإمارات واستنكارها كل أشكال العنف والإرهاب، مؤكّداً على ضرورة تضافر الجهود الدولية لمجابهة الإرهاب بجميع صوره والذي يستهدف زعزعة استقرار الدول وأمن شعوبها.
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