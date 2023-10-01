زيلينسكي: أوكرانيا لن تتوقّف عن المقاومة إلا في يوم النصر

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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطاب يوم الأحد إنه "لا يوجد شيء من شأنه أن يضعف معركة بلاده ضد روسيا"، وذلك غداة موافقة الكونغرس الأميركي على مشروع قانون تمويل مؤقت أغفل المساعدة لأوكرانيا.ولم يتناول زيلينسكي، في خطاب مسجّل بمناسبة عطلة يوم المدافعين، التصويت في الكونغرس مباشرة، لكنه أكد مجدداً تصميمه على القتال حتى النصر.وأضاف أنه "لا يمكن لأحد أن يوقف استقرار أوكرانيا وقدرتها على التحمل وقوتها وشجاعتها".وشدّد على أن "أوكرانيا لن تتوقف عن المقاومة والقتال إلا في يوم النصر"، مضيفاً: "مع اقترابنا منه كل يوم، نقول: سنقاتل مهما كلف الأمر".