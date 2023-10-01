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عربي-دولي
تركيا: تدمير 20 هدفاً لحزب العمّال الكردستاني شمال العراق
Lebanon 24
01-10-2023
|
19:00
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استهدفت ضربات جوية شنتها تركيا مواقع عديدة في إقليم كردستان في شمال العراق، بحسب مسؤول محلي، في حين أكدت أنقرة أنها دمّرت 20 هدفاً يستخدمها مقاتلو "حزب العمال الكردستاني" الأكراد الأتراك.
وتأتي هذه الضربات بعد هجوم انتحاري قام به "حزب العمال الكردستاني" في أنقرة استهدف مقرّ الشرطة ووزارة الداخلية في أنقرة.
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وقال إحسان جلبي، قائم مقام سيدكان القريبة على الحدود مع تركيا ومع إيران، لوكالة "فرانس برس"، إن "المقاتلات الحربية التركية قصفت مناطق في باردوست، كما قصفت قرية بدران".
وذكرت وزارة الدفاع التركية في بيان أنها شنّت عملية جوية في شمال العراق من أجل تحييد حزب العمال الكردستاني الذي تصنّف أنقرة وحلفاؤها الغربيون إرهابياً.
وأفاد بيان صادر عن الوزارة إن "عملية جوية شنّت على مناطق في متين وهاكورك وقنديل وكارة، في شمال العراق من أجل تحييد حزب العمال الكردستاني وعناصر إرهابية أخرى، ومنع الهجمات الإرهابية القادمة من شمال العراق ضد شعبنا وقواتنا الأمنية، وضمان أمن حدودنا".
وأضافت الوزارة أن "20 هدفاً مستخدمة من قبل الإرهابيين جرى تدميرها".
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