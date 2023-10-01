تسبب في انهيار الواجهة الرئيسية للمبنى.. حريق هائل يلتهم مديرية أمن الإسماعيلية بمصر (فيديو)

نشب حريق هائل في مديرية أمن الإسماعيلية بمصر، في ساعة مبكرة من الاثنين، ما أسفر عن سقوط مصابين وانهيار الواجهة الرئيسية للمبنى.

وامتدت ألسنة النيران إلى عدة طوابق في المبنى، فيما توجهت قيادات إلى موقع المقر لمتابعة التعامل مع الحريق، من بينها محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن.



وتم الدفع بعدد كبير من سيارات الإطفاء لمحاولة تطويق النيران. كما تقرر الاستعانة بسيارات إطفاء تابعة للقوات المسلحة في الإسماعيلية.

وفور نشوب الحريق، بدأت عمليات إخلاء سريعة لأفراد وعناصر شرطية من داخل مديرية الأمن.



وأكد شاهد عيان سقوط مصابين جراء الحريق، مشيرا إلى تواجد عناصر وأفراد داخل المديرية بالداخل وقت اندلاع الحريق الكبير.

وقالت مصادر بالدفاع المدني المصري لوكالة "رويترز" إنه "لم تتضح بعد أسباب الحريق".

ورفعت السلطات أي مواد سريعة الاشتعال أو ذخيرة أو أسلحة من داخل المديرية لمنع حدوث تداعيات أكبر.

وأعلنت حالة الطوارئ بكافة مستشفيات الإسماعيلية لعلاج أي مصابين فورا. (العربية)