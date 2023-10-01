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عربي-دولي

بعد تجاهل الكونغرس لمساعدات كييف.. هكذا رد زيلينسكي

Lebanon 24
01-10-2023 | 23:15
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أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطاب أمس صدر الأحد انه لا يوجد شيء من شأنه أن يضعف معركة بلاده ضد روسيا، وذلك غداة موافقة الكونغرس الأميركي على مشروع قانون تمويل مؤقت أغفل المساعدة لأوكرانيا.
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وأفاد وزير الدفاع رستم عمروف بشكل منفصل أنه تلقى تطمينات بشأن المزيد من المساعدات العسكرية خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الأميركي لويد أوستن.

وكتب في منشور على موقع (إكس)، تويتر سابقا، مستخدما الأعلام بدلا من أسماء البلدان، "أكد لي الوزير أوستن أن الدعم الأميركي لأوكرانيا "سيستمر" وأن "المحاربين الأوكرانيين سيستمرون في الحصول على دعم قوي في ساحة المعركة".

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية إن كييف تعمل مع شركائها الأميركيين لضمان أن يشمل قرار الميزانية الجديد أموالا لكييف، وأن يظل الدعم الأميركي قائما.

ولم يتناول زيلينسكي، في خطاب مسجل بمناسبة عطلة يوم المدافعين، التصويت في الكونغرس مباشرة، لكنه أكد مجددا تصميمه على القتال حتى النصر.

وذكر أنه لا يمكن لأحد أن "يوقف" استقرار أوكرانيا وقدرتها على التحمل وقوتها وشجاعتها.

وأكد أن أوكرانيا لن تتوقف عن المقاومة والقتال إلا في يوم النصر: "ومع اقترابنا منه (النصر) كل يوم، نقول: سنقاتل مهما كلف الأمر".

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن أمس الأحد إن الجمهوريين تعهدوا بتقديم المساعدة لأوكرانيا من خلال تصويت منفصل وإن الدعم الأميركي لا يمكن أن ينقطع "تحت أي ظرف من الظروف".(سكاي نيوز)


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