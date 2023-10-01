ما أهمية قطار فوجيان السريع في النزاع الصيني- التايواني؟

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وأطلقت الصين أول قطار فائق السرعة فوق مياه مضيق تايوان، الذي يقع بين البر الصيني وأراضي جزيرة تايوان، وهو أقرب خط سكة حديد يطل على الجزيرة التي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها، بينما ترد تايبيه بأنها كيان مستقل.



ونقلت وكالة أنباء الصين "شينخوا" في تقرير لها، الأحد، عن الحزب الشيوعي الحاكم، أن القطار ينطلق من مقاطعة فوجيان المطلّة على المضيق، والهدف منه تسهيل الاتصال والتكامل بشكل أفضل مع تايوان. يتوقع خبراء في الشؤون العسكرية والصينية أن يكون القطار الفائق السرعة الذي أطلقته الصين في مقاطعة فوجيان القريبة من جزيرة تايوان، "نواة لمشروع ربط" بين البر الصيني وجزيرة تايوان، وقد يُستغل في تسهيل الوصول للجزيرة حال وقوع أي حرب.وأطلقت الصين أول قطار فائق السرعة فوق مياه مضيق تايوان، الذي يقع بين البر الصيني وأراضي جزيرة تايوان، وهو أقرب خط سكة حديد يطل على الجزيرة التي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها، بينما ترد تايبيه بأنها كيان مستقل.ونقلت وكالة أنباء الصين "شينخوا" في تقرير لها، الأحد، عن الحزب الشيوعي الحاكم، أن القطار ينطلق من مقاطعة فوجيان المطلّة على المضيق، والهدف منه تسهيل الاتصال والتكامل بشكل أفضل مع تايوان.

ويلفت الخبير العسكري، جمال الرفاعي، إلى أنه قديما كانت هناك جسور ممتدة بين الصين وتايوان، لكن فور الانفصال (إقامة حكومة مستقلة في تايوان القرن الماضي) أزيلت، ولم يتبقَّ سوى القليل للحفاظ على تبادل تجاري بين البلدين.



وعلى مدار السنوات السابقة، حاولت الصين بكل قوة إنشاء جسور ربط مع تايوان، لكن الأخيرة رفضت، خوفا من أن يسهّل هذا غزوها، كما يقول الرفاعي.



وعن الدوافع الكامنة وراء الخط الجديد، يضيف الخبير العسكري في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية": "إذا افترضنا حُسن النية من الصين، وأنه قطار سلمي، فإنه إذا حدث نزاع سيكون نواة لإقامة جسرٍ يُشبه جسر القرم الذي دشنته روسيا عندما سيطرت على القرم".



ويستدل الرفاعي على ذلك بأن "مقاطعة فوجيان هي بالفعل أقرب نقطة لتايوان، وفي نفس الوقت قريبة من قواعد عسكرية صينية ضخمة، الاختيار إذا مناسب جدا، ولا يوجد أفضل من هذه الجزيرة لإقامة خط السكة الحديد، وفور حدوث نزاع ستكون قطارات الصين في قلب تايوان بسرعة كبيرة".



وفي رأي الباحث بالشؤون الصينية، مازن حسن، فإن خط القطار الجديد "هدفه الأساسي تقوية العلاقات مع تايوان سلميا، وليس الهدف منه العبث بأمن تايوان".



إلا أنه في نفس الوقت يرى أنه: "بسبب قرب خط السكة الحديد مع تايوان فإنه في حال النزاع قد يُستخدم في أغراض عسكرية".



ويشير حسن في حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية" إلى أن المسؤولين في الصين "لم ينكروا أن الخط هدفه تقوية الروابط مع تايوان، لكنهم أيضا لم يحدّدوا الطريقة التي سيتم بها ذلك". (سكاي نيوز عربية)