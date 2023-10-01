Advertisement

عربي-دولي

قتلى وجرحى بانهيار سقف كنيسة بالمكسيك.. وفيديو يوثق لحظة وقوع الكارثة

Lebanon 24
01-10-2023 | 23:41
A-
A+
Doc-P-1112747-638318261774198163.png
Doc-P-1112747-638318261774198163.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت السلطات المحلية ووسائل الإعلام ان سقف كنيسة في شمال المكسيك انهار أمس الأحد ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن سبعة أشخاص وإصابة 10 آخرين، فيما يقوم رجال الإنقاذ بالبحث عن ناجين بين الأنقاض.

وأظهرت لقطات منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي لحظة انهيار سقف الكنيسة، وتصاعد سحب من الدخان الرمادي في الهواء، أعقبها سقوط الجدران الخارجية المصنوعة من الطوب الأصفر.
 
Advertisement
ونشرت هيئة الحماية المدنية في ولاية تاماوليباس المتاخمة لولاية تكساس صورا لأنقاض الكنيسة المتهدمة في سيوداد ماديرو وقالت إن عمالها يبحثون عن ناجين.
 
وذكرت صحيفة ريفورما المكسيكية، نقلا عن أدريان أوسيغويرا رئيس بلدية سيوداد ماديرو، إن خمسة أشخاص قتلوا في الحادث، بينهم طفل.

وقال الأسقف خوسيه أرماندو ألفاريز في رسالة مسجلة نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي "في الوقت الراهن يجري القيام باللازم لانتشال الأشخاص الذين ما زالوا تحت الأنقاض". (سكاي نيوز)

عربي-دولي

فيديو

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:29 | 2023-10-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2023-10-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:50 | 2023-10-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2023-10-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:41 | 2023-10-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:41 | 2023-10-02
01:40 | 2023-10-02
01:32 | 2023-10-02
01:30 | 2023-10-02
00:46 | 2023-10-02
00:37 | 2023-10-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24