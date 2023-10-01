قتلى وجرحى بانهيار سقف كنيسة بالمكسيك.. وفيديو يوثق لحظة وقوع الكارثة

أعلنت السلطات المحلية ووسائل الإعلام ان سقف كنيسة في شمال المكسيك انهار أمس الأحد ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن سبعة أشخاص وإصابة 10 آخرين، فيما يقوم رجال الإنقاذ بالبحث عن ناجين بين الأنقاض.



وأظهرت لقطات منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي لحظة انهيار سقف الكنيسة، وتصاعد سحب من الدخان الرمادي في الهواء، أعقبها سقوط الجدران الخارجية المصنوعة من الطوب الأصفر.

🔴 Momento exacto de derrumbe de la Iglesia Santa Cruz en #CdMadero, #Tamaulipas. pic.twitter.com/t2MxkuuoSi — 4C News (@4CNewsMx) October 1, 2023 Advertisement

ونشرت هيئة الحماية المدنية في ولاية تاماوليباس المتاخمة لولاية تكساس صورا لأنقاض الكنيسة المتهدمة في سيوداد ماديرو وقالت إن عمالها يبحثون عن ناجين.

🆘AYUDEMOS #HijosDeMx 🆘

Listado de lesionados de la iglesia de la Santa Cruz de Ciudad Madero, Tamaulipas atendidos en el IMSS HGZ 6

Ayudemos a que circule y sus familiares puedan acompañarlos

Hagamos sinergia México!#MxConXochitl pic.twitter.com/0YuHKl51Lg — EL CHINO  (@THEOLDCHINESE_) October 2, 2023

وذكرت صحيفة ريفورما المكسيكية، نقلا عن أدريان أوسيغويرا رئيس بلدية سيوداد ماديرو، إن خمسة أشخاص قتلوا في الحادث، بينهم طفل.



وقال الأسقف خوسيه أرماندو ألفاريز في رسالة مسجلة نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي "في الوقت الراهن يجري القيام باللازم لانتشال الأشخاص الذين ما زالوا تحت الأنقاض". (سكاي نيوز)



