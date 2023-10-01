أميركا توقف العمل بقانون "الإعارة والتأجير" لأوكرانيا

أوقفت السلطات الأميركية العمل بقانون "الإعارة والتأجير لأوكرانيا"، الذي كان ساري المفعول في الولايات المتحدة حتى 30 أيلول، بحسب ما ذكرت صحيفة "سترانا" الأوكرانية.

ووفقا للصحيفة، أعطت هذه الوثيقة الرئيس الأميركي جو بايدن الحق في نقل الأسلحة والمساعدات الأخرى إلى أوكرانيا بموجب إجراءات مبسطة، وكان من المفترض أن يعمل القانون بشكل مشابه لما كان عليه الحال خلال الحرب العالمية الثانية، عندما زودت الولايات المتحدة حلفاءها بالأسلحة والمساعدات، بما في ذلك الاتحاد السوفيتي، دون دفع مسبق.

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وأشارت الصحيفة إلى أنه لم يتم في الواقع استخدام هذا القانون أبدا، حيث تلقت كييف أصلاً مساعدة من واشنطن في إطار برامج أخرى دون الحاجة إلى دفع ثمنها على الفور.

يذكر أن الرئيس الأميركي جو بايدن، كان قد وقع مشروع قانون في مايو الماضي، لتبسيط تقديم المساعدة العسكرية إلى كييف.

وينص على أن بايدن قد يطلب من إدارته في العامين الماليين 2022 و2023، توفير المعدات والممتلكات العسكرية للاستخدام المؤقت من قبل حكومة أوكرانيا أو دول أوروبا الشرقية للمساعدة على زيادة القدرة الدفاعية. (RT)