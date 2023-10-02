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عربي-دولي

إذا أعيد انتخابه... ترامب يعد بسحب القوات الأميركية من عدة دول

Lebanon 24
02-10-2023 | 00:25
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قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إنه في حالة إعادة انتخابه العام المقبل، فإنه سيسحب القوات الأميركية من عدة دول لا يستفيد منها القطاع الزراعي الأميركي.

وجاء تصريح ترامب هذا خلال تجمع حاشد لأنصاره في ولاية أيوا، لكنه لم يحدد الدول التي يقصدها، وقال: "نحن ننفق مليارات الدولارات على الدفاع العسكري وأشياء أخرى دون الحصول على أي معاملة تفضيلية لمزارعينا.. قواتنا تحمي [بلدانهم] ولا نتقاضى رواتبنا تقريبا".
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وأضاف: "ليس من الجيد القيام بذلك، فالكثير منهم يكرهنا ونحن نحميهم. كل هذه القوات ستعود إلى الوطن على الفور، ولن نضيع المال على هذه البلدان".

كما وعد ترامب بـ"تخفيض كبير" في أسعار الأسمدة، وكذلك إلغاء جميع مراسيم الإدارة الحالية التي تضر بالمزارعين الأميركيين.
 

كما أكد الرئيس الأميركي السابق أن إنتاج الولايات المتحدة من النفط، سيتجاوز إنتاج روسيا والسعودية مجتمعتين في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية القادمة.

وقال ترامب: "سنستخرج نفطنا ونبيعه لأوروبا، ونحن مستعدون لأن نكون مستقلين في مجال الطاقة، سنهيمن على قطاع الطاقة في غضون بضعة أشهر، وسننتج نفطا أكثر من السعودية وروسيا مجتمعتين". وأضاف "سنبيع نفطنا وغازنا لأوروبا ونحقق ثروة من ذلك". (RT)
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