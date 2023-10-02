السيطرة على حريق مديرية أمن الإسماعيلية بمصر... وإصابة 30 شخصا (فيديو)

أفاد مراسل "العربية" و"الحدث" بأنه قد تمت السيطرة على حريق مبنى مديرية أمن الإسماعيلية، ذلك الحريق الذي نشب، في ساعة مبكرة من الاثنين، ما أسفر عن سقوط مصابين وانهيار الواجهة الرئيسية للمبنى. ولم تصدر أية بيانات رسمية حول حريق مبنى مديرية أمن الإسماعيلية (من محافظات قناة السويس) حتى الآن، فيما تحدثت مصادر طبية مصرية عن إصابة 21 جراء الحريق.

وكانت ألسنة النيران قد امتدت إلى عدة طوابق في المبنى، فيما توجهت قيادات إلى موقع المقر لمتابعة التعامل مع الحريق، من بينها محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن. ولم يتم حتى الآن الإعلان عن عدد الضحايا المحتملين، لكن عادة ما يكون هناك عناصر من قوات الأمن في هذا المبنى في كل ساعات النهار والليل.

فيديو يظهر لحظة سقوط شخص من الطابق السادس أثناء النجاة من الحريق الذي التهم مديرية أمن #الإسماعيلية فجراً#مصر#العربية pic.twitter.com/0GwM21dM4m — العربية (@AlArabiya) October 2, 2023 Advertisement





وتم الدفع بعدد كبير من سيارات الإطفاء لمحاولة تطويق النيران. كما تقرر الاستعانة بسيارات إطفاء تابعة للقوات المسلحة في الإسماعيلية. وتم الدفع بعدد كبير من سيارات الإطفاء لمحاولة تطويق النيران. كما تقرر الاستعانة بسيارات إطفاء تابعة للقوات المسلحة في الإسماعيلية.



وفور نشوب الحريق، الذي لم يُعرف مصدره، بدأت عمليات إخلاء سريعة لأفراد وعناصر شرطية من داخل مديرية الأمن. كما تم إخلاء عدد من المساجين الذين كانوا داخل مديرية الأمن.



وأفادت مصادر "العربية" و"الحدث" برفع حالة الطوارئ بجميع مستشفيات الإسماعيلية لاستقبال مصابي حريق مديرية الأمن.



وأكد شاهد عيان سقوط مصابين جراء الحريق، مشيرا إلى تواجد عناصر وأفراد داخل المديرية بالداخل وقت اندلاع الحريق الكبير.







ورصدت مقاطع فيديو وصور على مواقع التواصل الاجتماعي الحريق المروع الذي بدا مستعراً في عدة طوابق بالمبنى.

ورفعت السلطات أي مواد سريعة الاشتعال أو ذخيرة أو أسلحة من داخل المديرية لمنع حدوث تداعيات أكبر.

ومن جانبه، تابع وزير الداخلية المصري اللواء محمود توفيق مع القيادات الأمنية في الإسماعيلية جهود عمليات الإطفاء والاطمئنان على الأفراد والضباط.

وتقرر تشكيل لجنة أمنية وهندسية وفنية لمعرفة أسباب الحريق وسرعة انتشاره وتفاقمه، وسيتم رفع تقرير مفصل عن أسباب الحريق إلى وزير الداخلية مباشرة. (العربية)