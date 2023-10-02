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عربي-دولي

غارة بمسيّرة أوكرانية.. فيديو ينتشر لانفجار بقاعدة طائرات هليكوبتر روسية

Lebanon 24
02-10-2023 | 00:46
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انتشرت مقاطع فيديو أمس الأحد على وسائل التواصل الاجتماعي، أظهرت غارة بطائرة مسيرة أوكرانية على قاعدة طائرات هليكوبتر في مدينة سوتشي الروسية.

وقالت وسائل إعلام أوكرانية إن الغارة على سوتشي نفذتها وكالة استخبارات الدفاع الأوكرانية واستهدفت بنجاح ساحة انتظار السيارات التابعة لقاعدة طائرات الهليكوبتر في منطقة أدلر بالمدينة.

وفي نفس الوقت تقريبا الذي حدثت فيه الغارة في سوتشي، ذكرت صحيفة "كييف إندبندنت" أنه تم تنفيذ غارة أخرى بطائرة بدون طيار بنجاح في سمولينسك، وهي مدينة تبعد حوالي 250 ميلًا غرب موسكو، بالقرب من حدودها مع بيلاروسيا.

وبحسب التقرير، استهدفت هذه الضربة مصنع طائرات تديره الشركة الحكومية الروسية.
 
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تبادل "الهجمات المسيرة"

وقالت روسيا، أمس الأحد، إن الدفاعات الجوية أسقطت 5 طائرات أوكرانية مسيرة فوق منطقة سمولينسك في غرب البلاد، وواحدة أخرى فوق منطقة كراسنودار في الجنوب.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة مسيرة في منطقة كراسنودار الساعة (05:00) تقريبا بتوقيت غرينتش.

وأضافت الوزارة أنه في حوالي الساعة (06:00) بتوقيت غرينتش أسقطت روسيا 3 طائرات مسيرة فوق منطقة سمولينسك، وأنه في الساعة (07:00) بتوقيت غرينتش أسقطت طائرتين أخريين في المنطقة.(سكاي نيوز)

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