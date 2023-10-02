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عربي-دولي

بشأن حالة مصابي حريق الإسماعيلية.. هذا ما كشفه متحدث باسم وزارة الصحة المصرية

Lebanon 24
02-10-2023 | 01:40
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أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، الإثنين، رفع حالة الاستعداد في مستشفيات محافظة الإسماعيلية، لاستقبال أي مصابين جراء حادث الحريق الذي شب فجر اليوم في مديرية أمن الإسماعيلية.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان حسام عبد الغفار إرسال 50 سيارة إسعاف كاملة التجهيز إلى موقع الحريق فور تلقي بلاغات حدوث الحريق، مؤكدا توافر كافة أدوية الطوارئ وفصائل الدم في مستشفيات المحافظة.
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وأشار عبد الغفار إلى أن سيارات الإسعاف قدمت خدماتها لـ12 مصابا وانصرفوا من موقع الحادث، فيما تم نقل 26 حالة إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية، منهم 24 حالة اختناق وحالتي حروق، مشيرا إلى خروج 7 مصابين بعد تلقي الخدمة وتحسن حالتهم الصحية، وجاري المتابعة.

وأظهرت مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي مبنى مديرية أمن الإسماعيلية وقد اشتعلت فيه النيران بالكامل، ولم يتضح حتى الآن سبب الحريق. (سكاي نيوز عربية) 
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