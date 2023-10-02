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عربي-دولي

سيناتور روسي يصف وزير الدفاع البريطاني بـ"المعتوه والمهووس بالحرب"

Lebanon 24
02-10-2023 | 01:41
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وصف السيناتور الروسي أليكسي بوشكوف وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس بعد إعلانه أنه يبحث إمكانية إرسال جنود بريطانيين إلى أوكرانيا، بـ"المعتوه والمهووس بالحرب".
 
وكتب بوشكوف على قناته في "تيليغرام": "اللاحق دائما أسوأ من سابقه عندهم. هذا المهووس بالحرب المدعو غرانت شابس وزير الدفاع البريطاني الجديد، يريد إرسال قوات بريطانية للقتال في أوكرانيا. درجة الجنون في لندن تتزايد".
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وفي وقت سابق، قال شابس إن بريطانيا تدرس إمكانية إرسال عسكريين إلى أوكرانيا لتدريب القوات الأوكرانية.

وأشار إلى أن هذا الأمر يتعلق بشكل خاص بغرب أوكرانيا، حيث بإمكان بريطانيا أن تفعل "أكثر" من مجرد التدريب في هذه المناطق.

وفي وقت سابق حذر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف من أن روسيا ستعتبر المدربين البريطانيين والمصانع الألمانية أهدافا مشروعة لها إن استمرت برلين ولندن بتأجيج النزاع في أوكرانيا. (RT)
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