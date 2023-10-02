"جعل أميركا أقوى"... مكارثي يعرب عن ثقته في فوز ترامب بالانتخابات

أعرب رئيس مجلس النواب الأميركي كيفن مكارثي في حديث لشبكة "سي بي إس" عن ثقته بأن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، سيفوز بالانتخابات الرئاسية المقبلة.



وأضاف أن الحزب الجمهوري سيرشح ترامب لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة في الولايات المتحدة.

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وقال: "سياسات الرئيس ترامب جعلت أميركا أقوى".



وأشار مكارثي إلى أن التضخم في عهد الرئيس السابق كان أقل بكثير مما هو عليه في عهد الرئيس جو بايدن، مشيرا لارتفاع أسعار الوقود في ظل الإدارة الأميركية الحالية.



وستجري الانتخابات الرئاسية المقبلة في الولايات المتحدة في تشرين الثاني 2024.



وسبق أن أعلن الرئيس بايدن أنه ينوي المشاركة في الانتخابات عن الحزب الديمقراطي ووصف نفسه بأنه أفضل مرشح يمكنه هزيمة ترامب. (RT)