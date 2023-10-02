الوحيد القادر على هزيمة ترامب.. بايدن يكشف السبب وهذا ما قاله عن ماسك (فيديو)

تناول الرئيس الأميركي جو بايدن "التهديدات التي تواجه الديمقراطية" والمحكمة العليا ودونالد ترامب وقضايا أخرى. وتحدث في مقابلة جديدة أجراها مع جون هاروود من موقع "ProPublica" الإخباري عن خشيته من المعلومات المضللة التي تتدفق إلى الناس. ويبدو أن بايدن ليس سعيدًا بشراء إيلون ماسك لموقع "تويتر".



وقام جون هاروود بتوجيه سؤال مباشر إلى جو بايدن عن تويتر وقال له: "ماذا عما فعله إيلون ماسك بتويتر؟ لقد خفض الحواجز في مواجهة المعلومات المضللة. هل يساهم في ذلك؟"



ليرد بايدن: "نعم إنه كذلك!" وقال بايدن وهو يتكلم حول كتاب أراد أن يكتبه عن التغيرات التكنولوجية "من أين يحصل الناس على أخبارهم؟ يذهبون إلى شبكة الإنترنت ويتصلون بالإنترنت، وليس لديهم أي فكرة عما إذا كان هذا صحيحًا أم لا".



واشترى ماسك موقع "Twitter" ( إكس) في تشرين الأول الماضي مقابل 54.20 دولارًا للسهم الواحد أو حوالي 44 مليار دولار. وقام على الفور بطرد الرئيس التنفيذي باراغ أغراوال، والمدير المالي والمدراء الصغار في الشركة. وأجرى ماسك تغييرات جوهرية في الشبكة وقام بتغيير شعارها وفرض رسوما على الاشتراكات الشهرية في الموقع.



وحول المحكمة العليا قال بايدن، إنه ليس واثقا تماما من إمكانية الاعتماد على المحكمة العليا الأميركية الحالية، التي وصفها بالمتطرفة، لدعم سيادة القانون.



وعندما طرح السؤال مباشرة، توقف بايدن لبضع ثوان. ثم تنهد وقال: أنا قلق. مضيفا "لأنني أعلم أنه إذا فاز الفريق الآخر، أي الجمهوريون من حزب MAGA، فإنهم لا يريدون التمسك بسيادة القانون". لكنه استدرك قائلا: "أعتقد في نهاية المطاف، أن هذه المحكمة، التي كانت واحدة من أكثر المحاكم تطرفًا، ما زلت أعتقد أنها ستحافظ على سيادة القانون".

JUST IN: Biden appears to not be happy with Elon Musk’s acquisition of Twitter because now people have “no notion” of what information is true.



What he meant to say is how upset he is that the government can no longer control what you see on X.



“They, they, they, they, they go… pic.twitter.com/Fs9eiJ8LUM — Collin Rugg (@CollinRugg) October 1, 2023 Advertisement

وبالسؤال حول سبب اعتقاده أنه الديمقراطي الوحيد الذي يمكنه حماية الديمقراطية في العام المقبل، خاصة بالنظر إلى مخاوف الناخبين بشأن عمره، أجاب بايدن: "أنا لست الديمقراطي الوحيد الذي يستطيع حمايتها. لقد تصادف أنني الديمقراطي الذي أعتقد أنه في وضع أفضل للتأكد من أن الرجل الذي كنت قلقًا بشأنه في مواجهة الديمقراطية ليس رئيسًا".



ووصف ترامب بأنه تهديد للديموقراطية لانتخابات عام 2024 واصفا حركته بأنه حركة مقاومة يحركها الخوف من التغيير. وقال بايدن: "أعتقد أن ترامب خلص إلى أنه يجب عليه الفوز"، مشيراً إلى تصاعد النقد اللاذع في خطاب الرئيس السابق المحاصر.



وربط بايدن بين محاولة الجمهوريين في مجلس النواب دفع واشنطن إلى التوقف التام من خلال إغلاق الحكومة وجهود ترامب لاستعادة الرئاسة.



وحذر من رغبة "جمهوريي ماغا " الذين وصفهم بأقلية من الحزب الجمهوري، في إضعاف المؤسسات المدنية الفديرالية وتحويل السلطة نحو الرئيس وحده.



وأعرب بايدن عن ثقته في أن غالبية الحزب الجمهوري والأمة نفسها ستحمي في نهاية المطاف التجربة الأميركية. لكنه حثهم على "التحدث بصوت عالٍ" في معارضة الخطاب التهديدي المتزايد الذي نشره ترامب ردًا على المخاطر القانونية التي يواجهها.(العربية)



