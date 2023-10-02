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عربي-دولي

"للتعبير عن دعمهم القوي لأوكرانيا"... وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في كييف

Lebanon 24
02-10-2023 | 02:58
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وصل وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، الاثنين، إلى العاصمة الأوكرانية كييف، حيث يرتقب أن يعقدوا اجتماعا يهدف إلى تأكيد دعم دول التكتل لأوكرانيا.

وقالت، وزيرة الخارجية الفرنسية، كاترين كولونا على منصة "إكس"، إن "وزراء خارجية الدول الأوروبية الـ27 وصلوا إلى كييف، في اجتماع هو الأول من نوعه".
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وأضافت المسؤولة الفرنسية "يجتمع مجلسنا الاوروبي هناك بشكل استثنائي اليوم، للتعبير عن دعمنا القوي لأوكرانيا".


وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الأحد، إن التكتل سيزيد دعمه العسكري لأوكرانيا، وذلك غداة إقرار الكونغرس الأميركي مشروع قانون للتمويل المؤقت، أغفل المساعدات لكييف.

وقال بوريل في مؤتمر صحفي خلال زيارة إلى العاصمة الأوكرانية إنه في مواجهة "تهديد وجودي لأوروبا"، فإن "الاقتراح المطروح على الطاولة" يظهر أن الاتحاد الأوروبي يريد زيادة المساعدات العسكرية لأوكرانيا.

وكان يتحدث بعد أول اجتماع شخصي له مع وزير الدفاع الأوكراني، رستم عمروف، الذي عُيَن الشهر الماضي.

وقال بوريل ردا على سؤال عن التصويت في واشنطن "دعونا نرى ما سيحدث في الولايات المتحدة، ولكننا سنواصل دعمنا وزيادة مساعداتنا".

وأضاف "الأوكرانيون يقاتلون بكل ما أوتوا من شجاعة وقدرة". وأضاف أنه إذا كان الاتحاد الأوروبي يريد لهم أن يكونوا أكثر نجاحا، "علينا أن نزودهم بأسلحة أفضل وأكبر". (

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