Advertisement

عربي-دولي

بـ"الأفخاخ الدفاعية".. هكذا تخدع أوكرانيا روسيا

Lebanon 24
02-10-2023 | 04:04
A-
A+
Doc-P-1112834-638318416277274382.png
Doc-P-1112834-638318416277274382.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يتواصل استنزاف مخازن الأسلحة في روسيا وأوكرانيا ما يدفع كلا الطرفين للتفكير بالاحتيال على عدوه وتحقيق المزيد من الأهداف بأقل حجم من الخسائر.

وقد لجأت أوكرانيا مؤخرا في هذا السياق إلى خداع القوات الروسية من خلال إيهامها بوجود معدات عسكرية تثير العدو لضربها، لكنها في الحقيقة من إنتاج مجموعة التعدين وإنتاج الصلب الأوكرانية "Metinvest".
Advertisement

وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال"، ينشغل عمال "Metinvest" بتصنيع مدافع الهاوتزر ومحطات الرادار ومدافع الهاون المزيفة باستخدام الرغوة البلاستيكية الصلبة ومعدات السباكة والخردة، بنسخ مقلدة عالية الجودة لتجذب نيران القوات الروسية نحوها.

وقال أحد العمال: "عندما نضع هذه الأفخاخ على طول مناطق معينة من الجبهة، فإنها تجذب انتباه العدو".

وقال أحد قادة الفصائل الأوكرانية إن وحدته استخدمت الأفخاخ الخداعية لتحديد المكان الذي تطلق منه المدفعية الروسية النار حتى تتمكن القوات الأوكرانية الأخرى من استهدافها.

ونشر مراقب مستقل العام الماضي مقطع فيديو لطائرة روسية بدون طيار من طراز لانسيت وهي تضرب نظام رادار أوكراني تبين أنه مصنوع من مركبة مدمرة.

ويمكن أن تساعد الأفخاخ الخداعية في تضليل العدو بشأن خطط الهجوم أو خداعه للاعتقاد بأن المنطقة محمية بشكل أفضل مما هي عليه بالفعل.

ولا يزال من غير الواضح مدى انتشار استخدام الأفخاخ الخداعية في أوكرانيا.

ورفض الجيش الأوكراني التعليق على استخدامها، مستشهدا بأمن العمليات.

تحتاج "Metinvest" إلى 4 أيام لاستنساخ مدفع هاوتزر أوكراني من طراز D-20 وأسبوعين لاستنساخ مدفع هاوتزر أميركي من طراز M777.

وأكثر أنواع الخداع التي تتطلب عمل كثيف هي وحدة الرادار 35D6، التي يستغرق إنتاجها شهرا بسبب حجمها وتعدد أجزائها.

في المقابل تسعى روسيا لما تصفه بروكسل بـ"الالتفاف على العقوبات" في سياق صيانة أسلحتها بالاعتماد على التكنولوجيا والمعدات الغربية.(سكاي نيوز)



تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:45 | 2023-10-02
05:30 | 2023-10-02
05:29 | 2023-10-02
05:23 | 2023-10-02
05:05 | 2023-10-02
04:56 | 2023-10-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24