انهيار منازل وانقطاع الكهرباء.. السيول تفتك بجنوب ليبيا

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أدّت السيول التي تتعرّض لها المنطقة الجنوبية في ليبيا إلى انهيار 4 منازل في محلة المشروع التابعة لبلدية أوباري، حسب ما أعلنه جهاز الإسعاف والطوارئ، مشيرا إلى أن عملية حصر الأضرار جارية.واستقبل مستشفى أوباري العام امرأة وابنها مصابيْن جراء سقوط أحد تلك المنازل في المنطقة الواقعة جنوب أوباري، التي تعرّضت منذ، مساء الأحد، إلى أمطار.وأكد الناطق باسم جهاز الإسعاف أسامة علي، إصابة أحد سائقي سيارات الجهاز خلال توجّهه إلى مكان الانهيارات.كما أعلنت الشركة العامة للكهرباء انقطاع التيار في مناطق ببلدية أوباري نتيجة التقلبات الجوية، مشيرة إلى أن المياه اقتحمت عددا من محطات توزيع الكهرباء جهد "66/220 ك.ف" هناك.وقالت الشركة إن فرقها الفنية سارعت إلى المكان للعمل على تقييم الأضرار وبدء أعمال صيانة طارئة.وحذَّر نائب رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان سالم الزادمة، جميع المواطنين في البلدية، خصوصا محلة المشروع، من الاقتراب من مجرى الوادي القريب، الذي تجمّعت فيه مياه الأمطار الغزيرة.ودعا الزادمة الأهالي إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم التجول في المدينة، كما كلّف مديرية أمن أوباري باتخاذ كل الوسائل لإخلاء البيوت الواقعة بمجرى سيلان الأودية، داعيا الشركة العامة للكهرباء إلى توجيه فرقها إلى أوباري للتعامل مع الأعطال الفنية التي تسببت فيها الأمطار واستعادة الخدمة مجددا، وفصل التيار عن الأسلاك المكشوفة حفاظا على أرواح المواطنين.