ظهور مفاجئ لحفرة عميقة يُثير الرعب... هل لها علاقة بزلزال المغرب الأخير؟ (فيديو)

أثار ظهور مفاجئ لحفرة عميقة وسط أرض فلاحية قرب مدينة الجديدة، غرب المغرب، قلقا بين سكان القرية والمناطق المجاورة لها.



وأوضح مالك الأرض في حديثه لموقع "هسبريس" المحلي، أنه تفاجأ بظهور الحفرة، مشيرا إلى أنه أبلغ السلطات المحلية التي حضرت إلى المكان وقررت إحاطتها بحبل إلى حين انتهاء البحث في أسباب ظهورها.



وأفاد بأن عمق الحفرة يصل إلى 60 مترا، فيما يبلغ عرضها 40 مترا، كاشفا أنها تشكل خطرا على سلامة سكان القرية وعلى ماشيتهم.



من جانبه، كشف شخص آخر بالقرية، أنه لم يسبق أن تم تسجيل حالة مماثلة، متسائلا عما إذا كان لظهورها أي صلة بالزلزال القوي الذي ضرب المغرب، الشهر الماضي.



وبعد انتشار فيديوات وصور الحفرة، ذكّر مستخدمون بـ"حادثة مماثلة" شهدتها منطقة الرشادية في قونيا بتركيا، والتي رصد سكانها حفرة عميقة بعد الزلزال وسلسلة الهزات التي ضربت ولايات تركية عديدة، شهر شباط الماضي. (الحرة)

⛔️ في جماعة زاوية #القواسم قيادة ولاد فرج إقليم #الجديدة (شمال المغرب) اكتشف مزارع حفرة عميقة في أرضه الزراعية يعتقد أنها حدثت بسبب ارتدادات #الزلزال



الحفرة عمقها 30 مترا وعرضها 40 مترا، و قد أخطر السلطات المحلية التي حضرت إلى عين المكان، و أحاطتها مؤقتا بحبل pic.twitter.com/ICbFaHuOJL — ⛔️ محمد واموسي (@ouamoussi) October 1, 2023 Advertisement