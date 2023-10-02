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عربي-دولي

أوكرانيا ترصد حشداً عسكرياً روسياً قرب "باخموت"

Lebanon 24
02-10-2023 | 05:23
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بدأت القوات الروسية تنفيذ عملية انتشار واسعة في الجبهة الشرقية بأوكرانيا، حيث أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية رصد تحركات وحشد أكثر من 10 آلاف جندي بالقرب من المدن المؤدية إلى محور باخموت من اتجاه الشمال، ومحاولة إعادة انتشار في عمق المدينة الخاوية من السكان.
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وبحسب ما أفاد به خبيران لموقع "سكاي نيوز عربية"، يعد التحرك العسكري في محور "باخموت" الأكثر تعقيدًا في الحرب الروسية الأوكرانية، يُعد بداية عودة لمجموعة "فاغنر" المسلحة إلى القتال مرة أخرى، وذلك بعد أيام من لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالمساعد السابق لقائد المجموعة المسلحة يفغيني بريغوجين الذي لقي مصرعه في تحطم طائرة نهاية آب الماضي.

وأكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن أندريه تروشيف القيادي السابق في مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة الذي يعمل حاليا لصالح وزارة الدفاع الروسية، ناقش مع الرئيس الروسي سبل استخدام وحدات القتال التطوعية والإشراف على تدريبهم في حرب أوكرانيا.

وحول لقاء بوتين الأخير مع تروشيف للإشراف على تدريب متطوعين في أوكرانيا وعمليات الحشد في جبهة باخموت التي رصدت خلال الساعات الماضية، يرى نعومكن بورفات المتخصص بالسياسية الدولية بجامعة تافريسكي الأوكرانية، أن هذا اللقاء وما رصدته عناصر الاستطلاع الأوكرانية في الجبهة الشرقية يؤكد أن الجيش الروسي في مأزق حقيقي دون "فاغنر".

ويؤكد نعومكن بورفات، خلال تصريحاته لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن الإعلان عن لقاء بوتين جاء عقب كشف أوكرانيا لنزول عناصر فعليا، ما يؤكد أيضًا انها ليست تدريب متطوعين ولكن عودة كاملة تدريجية لتلك المجموعة في أوكرانيا وبالأخص الجبهة الشرقية.
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