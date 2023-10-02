Advertisement

عربي-دولي

مأساة في نهاية اليوم الدراسيّ... وفاة طالب دهسته حافلة المدرسة

Lebanon 24
02-10-2023 | 05:45
A-
A+
Doc-P-1112865-638318477163711476.jpg
Doc-P-1112865-638318477163711476.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تُوفي أحد الطلاب، نتيجة تعرضه لحادث دهس بعد نزوله من الحافلة المدرسية التي كانت تقله إلى منزله شرق السعودية.

وأوضحت إدارة تعليم الشرقية، أن الطالب تعرض لحادثة الدهس بعد نزوله من حافلة مدرسية بمدينة الدمام، مؤكدة أن الحافلة المدرسية تابعة لشركة تطوير للنقل التعليمي التي تقله إلى منزله بعد نهاية اليوم الدراسي، وأدى ذلك إلى وفاة الطالب. (العربية)
Advertisement
 
 
 

عربي-دولي

منوعات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:38 | 2023-10-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:20 | 2023-10-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:15 | 2023-10-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:30 | 2023-10-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:45 | 2023-10-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:32 | 2023-10-02
09:00 | 2023-10-02
08:21 | 2023-10-02
08:19 | 2023-10-02
08:00 | 2023-10-02
07:02 | 2023-10-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24