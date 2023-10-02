مأساة في نهاية اليوم الدراسيّ... وفاة طالب دهسته حافلة المدرسة

تُوفي أحد الطلاب، نتيجة تعرضه لحادث دهس بعد نزوله من الحافلة المدرسية التي كانت تقله إلى منزله شرق السعودية.



وأوضحت إدارة تعليم الشرقية، أن الطالب تعرض لحادثة الدهس بعد نزوله من حافلة مدرسية بمدينة الدمام، مؤكدة أن الحافلة المدرسية تابعة لشركة تطوير للنقل التعليمي التي تقله إلى منزله بعد نهاية اليوم الدراسي، وأدى ذلك إلى وفاة الطالب. (العربية)

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