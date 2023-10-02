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عربي-دولي

الخارجية الإيرانية: ندرس إلغاء التأشيرات مع السعودية

Lebanon 24
02-10-2023 | 06:26
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كشفت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الاثنين أنه سيتم قريبا الإعلان عن استئناف العلاقات بين طهران والخرطوم.

وقال المتحدث باسم الخارجية الايرانية ناصر كنعاني، في مؤتمر صحفي، إن المؤسسات الايرانية تدرس إلغاء تأشيرة الدخول الى إيران مع بعض الدول ومنها لرعايا المملكة العربية السعودية وتم عقد اجتماعات مع الجهات المعنية بهذا الخصوص. (روسيا اليوم)
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