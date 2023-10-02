الخارجية الإيرانية: ندرس إلغاء التأشيرات مع السعودية

كشفت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الاثنين أنه سيتم قريبا الإعلان عن استئناف العلاقات بين طهران والخرطوم.



وقال المتحدث باسم الخارجية الايرانية ناصر كنعاني، في مؤتمر صحفي، إن المؤسسات الايرانية تدرس إلغاء تأشيرة الدخول الى إيران مع بعض الدول ومنها لرعايا المملكة العربية السعودية وتم عقد اجتماعات مع الجهات المعنية بهذا الخصوص. (روسيا اليوم)

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