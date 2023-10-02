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عربي-دولي

فوضى وشيكة في أكبر سجون بريطانيا!

Lebanon 24
02-10-2023 | 07:02
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حذر مسؤولون أمنيون في بريطانيا من حدوث فوضى في أكبر سجون البلاد، مع تفاقم الأنشطة الإجرامية في السجن لدرجة أن الطعن بالأدوات الحادة مثلا صار حدثا يوميا.

وقال هؤلاء في حديث لـ"سكاي نيوز" البريطانية إن سجن " 5 ويلز إتش أم بي" في مقاطعة نورثامبتونشير، وسط إنجلترا يشهد حفلات سكر داخل الزنازين وشجارات وعمليات طعن، في حين أن الحراس لا يملكون المعدات اللازمة للتعامل مع هكذا وضع.
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وذكر أحد هؤلاء أن هذه النشاطات غير القانونية أصبحت يومية.

ويجري كل ذلك على الرغم من حديث السلطات عن أن السجن الذي تديره شركة أمنية فائق التطور.

وأطلق 3 مسؤولين في السجن ما وصفته شبكة "سكاي نيوز" بـ"صرخة الحقيقة" عما يجري في داخله.

ويقول هؤلاء إنهم يعانون من نقص في الموظفين، فضلا عن العديد منهم عديمي الخبرة، ويفتقرون للمعدات المناسبة، وأدى هذا كله إلى شيوع ثقافة بين هؤلاء تسمح للسجناء بممارسة الفوضى.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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