صحيفة تكشف... هكذا تُصنع المسيّرات في أوكرانيا

Advertisement

ذكر موقع "الجزيرة"، أنّ صحيفة "التايمز" قالت إنّ الصناعة المنزلية الأوكرانية المخصصة لتجميع طائرات من دون طيار أصبحت جزءا أساسيا من الحرب ضد روسيا، فانتشرت في كافة أنحاء البلاد، في مباني المكاتب والأقبية وحتى فوق طاولات المطابخ على يدّ فرق مغامرة من المدنيين الشباب الذين تعلم الكثير منهم صناعة طائرات مؤقتة من دون طيار.ونشرت الصحيفة مجموعة من الصور التي التقطها المصور الصحفي الإيطالي ساندرو مادالينا، لمشروع بعنوان "حليف يسمى المسيّرة"، وثق من خلالها ما يقوم به صانعو الطائرات من دون طيار أثناء عملهم، قبل أن يتم أخذ طائراتهم اليدوية ليتم تشغيلها على خط المواجهة من قبل قوات مدربة، تطلقها عميقا خلف خطوط العدو.في إحدى هذه الصور، يقوم طبيبا الأسنان رومان وأنطون، بإجراء تعديلات على نموذج الطائرة من دون طيار في شقة أنطون، وفي أخرى يظهر نموذجاً لجهاز انتحاري في مصنع سري للمسيّرات بالقرب من كييف، وفي ثالثة، يقوم روس وصديقته التي تحمل جهاز التحكم عن بعد، بتجميع مسيّرة جاهزة لرحلتها التجريبية. (الجزيرة)