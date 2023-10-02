برلمان ليبيا يوافق على قانوني انتخاب الرئيس ومجلس الأمة

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وافق مجلس النواب الليبي بالإجماع على إصدار قانوني انتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة، المقدمين من لجنة إعداد القوانين الانتخابية "6+6"، وفق ما أعلنه الناطق باسم المجلس عبد الله بليحق.وقال رئيس المجلس عقيلة صالح خلال جلسة الإثنين في بنغازي، إنه استلم قانوني انتخاب الرئيس والبرلمان من رئيس وفد البرلمان باللجنة النائب جلال الشويهدي، مضيفا أنه "لا يقصي أحدا ممن تتوفر فيه الشروط المعروفة للترشح".وأضاف عقيلة أن "القانون الذي أقرته لجنة 6+6 حسب التعديل الدستوري، يعطي لكل مواطن الحق في الترشح مدنيا أو عسكريا من دون إقصاء لأحد، ومن لم يفز في الانتخابات يعود لسابق وظيفته".واعتبر أن "القانون راعى كل الاعتبارات والظروف التي تمر بها البلاد، وحقق المساواة في ممارسة العمل السياسي"، معربا عن شكره للجنة 6+6 على إنجاز هذا العمل، معتبرا أنه "أساس لتوحيد السلطة في البلاد ويحقق رغبة الليبيين في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية".