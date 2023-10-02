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بالصورة... هذا هو منفّذ هجوم أنقرة

Lebanon 24
02-10-2023 | 08:21
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كشفت وزارة الداخلية التركية عن صورة حسن أوغوز، وهو منفذ الهجوم على المديرية العامة للأمن في العاصمة أنقرة.

وأوغوز الملقب بـ"كنيفار إردال"، منتسب إلى "حزب العمال الكردستاني" الذي تصنفه أنقرة إرهابيا، وهو أحد منفذي الهجوم على المديرية، بحسب وزارة الداخلية. (روسيا اليوم)
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الكشف عن صورة منفذ الهجوم على مديرية الأمن في أنقرة
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