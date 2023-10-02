بالصورة... هذا هو منفّذ هجوم أنقرة

كشفت وزارة الداخلية التركية عن صورة حسن أوغوز، وهو منفذ الهجوم على المديرية العامة للأمن في العاصمة أنقرة.



وأوغوز الملقب بـ"كنيفار إردال"، منتسب إلى "حزب العمال الكردستاني" الذي تصنفه أنقرة إرهابيا، وهو أحد منفذي الهجوم على المديرية، بحسب وزارة الداخلية. (روسيا اليوم)

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