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عربي-دولي

صوّب مسدساً على رأسه... قيّده ومن ثمّ سرق أمواله!

Lebanon 24
02-10-2023 | 09:32
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عمد رجل استأجر غرفة في ولاية جورجيا الأميركية، عبر تطبيق Airbnb الشهير إلى سرقة صاحب المنزل تحت تهديد السلاح، حسب ما أفادت الشرطة.

وأبلغ مالك منزل في ضاحية بوفورد في أتلانتا شرطة مقاطعة غوينيت بأن مسلحاً، كان قد استأجر قبو منزله عبر تطبيق مشاركة الغرف، فرّ بعد سرقة محفظته.
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وبحسب تقرير الشرطة، فقد وصل المستأجر إلى المنزل في وقت متأخر الثلاثاء الماضي، وفي غضون ساعة أرسل رسالة نصية إلى المالك في الطابق العلوي يخبره بأن الماء يتسرب من المرحاض.

وقال المالك للشرطة إنه كان يفحص المرحاض عندما فوجئ بسلاح مصوب نحوه، وأوضح أن المستأجر قيّد يديه وقدميه بأشرطة بلاستيكية وفر ومعه محفظته التي كان بها نقود وبطاقات ائتمان.

وتعرفت عناصر الشرطة على المشتبه به، الذي يبلغ من العمر 26 عاماً، باستخدام بطاقة الهوية التي سجل بها لدى شركة Airbnb.

وأصدرت الشرطة مذكرة اعتقال بحق المستأجر بتهم تشمل السطو المسلح والاعتداء الجسيم، غير أنه لم يلق القبض على المتهم حتى اليوم. (العربية)
 
 
 
 

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