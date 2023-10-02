ترامب: أتقدم على بايدن بعشر نقاط والمحاكمة هدفها الإضرار بي

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أكد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، أن هناك جريمة تحاك ضده بسبب المدعي العام الفاسد، مشيرا إلى أن "بياناته المالية التي يحاكم عليها سليمة".وأوضح ترامب، قبل مثوله أمام المحاكمة في نيويورك في قضية احتيال قد توجه ضربة قوية لإمبراطورية ترامب في العقارات، أن "المدعية العامة في نيويورك جعلت من مطاردتي هدفا لها".وأضاف: "أتقدم على بايدن بعشر نقاط والمحاكمة هدفها الإضرار بي". (سكاي نيوز)