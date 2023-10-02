26
o
بيروت
26
o
طرابلس
28
o
صور
26
o
جبيل
26
o
صيدا
26
o
جونية
21
o
النبطية
18
o
زحلة
19
o
بعلبك
19
o
بشري
26
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
بلغاريا تحظر دخول السيارات الروسية
Lebanon 24
02-10-2023
|
10:37
A-
A+
photos
0
A+
A-
صرح رئيس شرطة الحدود البلغارية أنطون زلاتانوف بأن الحظر المفروض على دخول السيارات التي تحمل لوحات روسية إلى بلغاريا سيبدأ تطبيقه اعتبارا من اليوم الاثنين.
ووفقا للمسؤول فإن الحظر ينطبق على البضائع أيضا وليس فقط على السيارات. (روسيا اليوم)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
التوقف "الموقت" عن فرض عقوبات ضد روسيا يقلق زيلينسكي
Lebanon 24
التوقف "الموقت" عن فرض عقوبات ضد روسيا يقلق زيلينسكي
02/10/2023 20:09:10
02/10/2023 20:09:10
Lebanon 24
Lebanon 24
سلوفاكيا تتهم روسيا بالتدخل في الانتخابات وتستدعي دبلوماسيا
Lebanon 24
سلوفاكيا تتهم روسيا بالتدخل في الانتخابات وتستدعي دبلوماسيا
02/10/2023 20:09:10
02/10/2023 20:09:10
Lebanon 24
Lebanon 24
لماذا تتصرف روسيا بـ"وحشية" في أوكرانيا وسوريا؟
Lebanon 24
لماذا تتصرف روسيا بـ"وحشية" في أوكرانيا وسوريا؟
02/10/2023 20:09:10
02/10/2023 20:09:10
Lebanon 24
Lebanon 24
أوكرانيا ترصد حشداً عسكرياً روسياً قرب "باخموت"
Lebanon 24
أوكرانيا ترصد حشداً عسكرياً روسياً قرب "باخموت"
02/10/2023 20:09:10
02/10/2023 20:09:10
Lebanon 24
Lebanon 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلغاريا
روسيا
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد ترويجها لفيديو تقوم فيه بايحاءات غير لائقة.. فنانة لبنانية تظهر بروب الاستحمام مع زوجها (صورة)
Lebanon 24
بعد ترويجها لفيديو تقوم فيه بايحاءات غير لائقة.. فنانة لبنانية تظهر بروب الاستحمام مع زوجها (صورة)
02:20 | 2023-10-02
02/10/2023 02:20:40
Lebanon 24
Lebanon 24
لا تنسوا تأخير الساعة إعتباراً من هذا التاريخ
Lebanon 24
لا تنسوا تأخير الساعة إعتباراً من هذا التاريخ
05:38 | 2023-10-02
02/10/2023 05:38:11
Lebanon 24
Lebanon 24
نادين الراسي تُثير الجدل.. ظهرت برفقة حبيبة طليقها الأول! (صورة)
Lebanon 24
نادين الراسي تُثير الجدل.. ظهرت برفقة حبيبة طليقها الأول! (صورة)
00:15 | 2023-10-02
02/10/2023 12:15:10
Lebanon 24
Lebanon 24
مأساة في نهاية اليوم الدراسيّ... وفاة طالب دهسته حافلة المدرسة
Lebanon 24
مأساة في نهاية اليوم الدراسيّ... وفاة طالب دهسته حافلة المدرسة
05:45 | 2023-10-02
02/10/2023 05:45:48
Lebanon 24
Lebanon 24
على الرغم من التحذيرات.. طرقات لبنان تغرق بامطار "الشتوة الأولى" (صور وفيديو)
Lebanon 24
على الرغم من التحذيرات.. طرقات لبنان تغرق بامطار "الشتوة الأولى" (صور وفيديو)
14:30 | 2023-10-01
01/10/2023 02:30:05
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
12:38 | 2023-10-02
التوقف "الموقت" عن فرض عقوبات ضد روسيا يقلق زيلينسكي
12:27 | 2023-10-02
يقتلون العدو في 4 ثوان.. هكذا ساعد قناصة أوكرانيا بلادهم
12:25 | 2023-10-02
منشورات مسيئة لإيلون ماسك.. ما قصّة الصورة الساخرة؟
12:00 | 2023-10-02
كم بلغ حجم الدعم الأميركي لأوكرانيا؟
11:30 | 2023-10-02
مزاعم بأن حريق الحمدانية "كان متعمدا".. ومطالب بتحقيق دولي
11:00 | 2023-10-02
أرخص أسعار البنزين في العالم.. ما هو ترتيب لبنان؟
فيديو
حادث غريب.. نار من روسيا تسقط أكثر مقاتلات البلاد تطوراً شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
حادث غريب.. نار من روسيا تسقط أكثر مقاتلات البلاد تطوراً شاهدوا الفيديو
01:55 | 2023-09-30
02/10/2023 20:09:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انتشار أخبار عن تعرّضه لوعكة صحية خطيرة.. أول تعليق من الممثل فادي إبراهيم هذا ما قاله (فيديو)
Lebanon 24
بعد انتشار أخبار عن تعرّضه لوعكة صحية خطيرة.. أول تعليق من الممثل فادي إبراهيم هذا ما قاله (فيديو)
00:33 | 2023-09-30
02/10/2023 20:09:10
Lebanon 24
Lebanon 24
محمد رمضان ينهار ويجهش بالبكاء.. ما القصة؟ (فيديو)
Lebanon 24
محمد رمضان ينهار ويجهش بالبكاء.. ما القصة؟ (فيديو)
04:19 | 2023-09-22
02/10/2023 20:09:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24