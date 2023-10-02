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إقتصاد

بلغاريا تحظر دخول السيارات الروسية

Lebanon 24
02-10-2023 | 10:37
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صرح رئيس شرطة الحدود البلغارية أنطون زلاتانوف بأن الحظر المفروض على دخول السيارات التي تحمل لوحات روسية إلى بلغاريا سيبدأ تطبيقه اعتبارا من اليوم الاثنين.

ووفقا للمسؤول فإن الحظر ينطبق على البضائع أيضا وليس فقط على السيارات. (روسيا اليوم)
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