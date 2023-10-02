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عربي-دولي

منشورات مسيئة لإيلون ماسك.. ما قصّة الصورة الساخرة؟

Lebanon 24
02-10-2023 | 12:25
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نشر كبار المسؤولين في أوكرانيا تعليقات مسيئة لرجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك، بعد سخريته من مطالبات الرئيس الأوكراني المستمرة للولايات المتحدة بمواصلة تمويل نظامه بلا كلل.

وأدان ميخائيل بودولياك مستشار رئيس مكتب فولوديمير زيلينسكي، في قناته الرسمية على تطبيق "تليغرام"، أي محاولات للسخرية من قضية أوكرانيا، في إشارة إلى منشور ماسك، وعبر عن استيائه بقوله: "أحيانا من الأفضل أن تظل صامتا، أليس كذلك يا إيلون ماسك؟".
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كذلك، كتب رئيس البرلمان الأوكراني رسلان ستيفانشوك منشورا مسيئا على "اكس"، فيما أوصى القراء رئيس البرلمان بعدم إلحاق العار بأوكرانيا وإعطاء الدبلوماسيين الفرصة للرد على ماسك.
 
 
وكان ماسك قد نشر صورة ساخرة يصور فيها مراهقا بوريد نابض في جبهته، ووضع وجه زيلينسكي عليه، وكتب "عندما تمر خمس دقائق ولم تطلب مساعدة بقيمة مليار دولار بعد".
 
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