التوقف "الموقت" عن فرض عقوبات ضد روسيا يقلق زيلينسكي

أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن قلقه من أن الاتحاد الاوروبي قد توقف لفترة طويلة عن فرض عقوبات جديدة ضد روسيا.





وقال زيلينسكي، خلال حديثه في كييف في اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، إننا "بحاجة إلى تكثيف العمل في ما يتعلق بحزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة ضد روسيا، لقد كانت فترة التوقف بعد حزمة العقوبات الحادية عشرة طويلة للغاية بالفعل".

Advertisement

كذلك طالب الاتحاد الأوروبي بفرض قيود جديدة ليس فقط ضد روسيا، ولكن أيضا ضد إيران، التي يزعم أنها تزود موسكو بطائرات مسيرة لاستخدامها في أوكرانيا.





