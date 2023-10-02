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معلومات خطيرة تكشف لأول مرة عن البؤر الإرهابية في هذه الدولة

Lebanon 24
02-10-2023 | 13:10
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كشف وزير الداخلية المصري اللواء محمود توفيق أن "قوات الأمن تمكنت من تفكيك 1203 بؤر إرهابية حتى وصلنا لانحسار الإرهاب بدعم القوات المسلحة، من أجل استعادة الأمن في سيناء".
 

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وفي كلمته خلال فعاليات اليوم الثالث من مؤتمر حكاية وطن، اعلن أنه "جرى القبض على 98.4% من الهاربين من السجون خلال أحداث 2011، ووصل عدد الهاربين إلى 23744 مسجونا بين العناصر الإرهابية والجنائية".

كما أشار إلى أن معدل ارتكاب الجرائم الجنائية زاد في 2014 بنسبة 240%، مقارنة بـ2010. كما ان معدل ارتفاع جرائم الجنح ارتفعت في ذلك العام أيضا بنسبة 108% مقارنة بعام 2010.

 
 
كذلك، قال إن جنحة سرقة السيارات تحديدا ارتفعت بنسبة 420% عن 2010، موضحاً أن عام 2014 شهد سرقة أكثر من 25 ألف سيارات.
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