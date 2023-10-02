معلومات خطيرة تكشف لأول مرة عن البؤر الإرهابية في هذه الدولة

كشف وزير الداخلية المصري اللواء محمود توفيق أن "قوات الأمن تمكنت من تفكيك 1203 بؤر إرهابية حتى وصلنا لانحسار الإرهاب بدعم القوات المسلحة، من أجل استعادة الأمن في سيناء".



Advertisement وفي كلمته خلال فعاليات اليوم الثالث من مؤتمر حكاية وطن، اعلن أنه "جرى القبض على 98.4% من الهاربين من السجون خلال أحداث 2011، ووصل عدد الهاربين إلى 23744 مسجونا بين العناصر الإرهابية والجنائية". وفي كلمته خلال فعاليات اليوم الثالث من مؤتمر حكاية وطن، اعلن أنه "جرى القبض على 98.4% من الهاربين من السجون خلال أحداث 2011، ووصل عدد الهاربين إلى 23744 مسجونا بين العناصر الإرهابية والجنائية".



كما أشار إلى أن معدل ارتكاب الجرائم الجنائية زاد في 2014 بنسبة 240%، مقارنة بـ2010. كما ان معدل ارتفاع جرائم الجنح ارتفعت في ذلك العام أيضا بنسبة 108% مقارنة بعام 2010.





كذلك، قال إن جنحة سرقة السيارات تحديدا ارتفعت بنسبة 420% عن 2010، موضحاً أن عام 2014 شهد سرقة أكثر من 25 ألف سيارات.