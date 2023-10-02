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عربي-دولي

وزارة الدفاع الروسية: تعرض دورية مشتركة مع اذربيجان لإطلاق نار في كراباخ

Lebanon 24
02-10-2023 | 13:43
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تعرضت دورية روسية اذربيجانية مشتركة لاطلاق نار في اقليم ناغورني كراباخ، وفق ما افادت وزارة الدفاع الروسية.
 
وقالت الوزارة في بيان: "إن دورية مشتركة روسية واذربيجانية تعرضت لاطلاق نار من شخص مجهول استخدم بندقية قناص، ولم يسقط ضحايا. 
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وأضاف البيان: "تجري قيادة القوة الروسية لحفظ السلام مع ممثلي الطرف الاذربيجاني تحقيقاً"، وذلك بحسب "وكالة الصحافة الفرنسية".
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