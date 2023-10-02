وزارة الدفاع الروسية: تعرض دورية مشتركة مع اذربيجان لإطلاق نار في كراباخ

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تعرضت دورية روسية اذربيجانية مشتركة لاطلاق نار في اقليم ناغورني كراباخ، وفق ما افادت وزارة الدفاع الروسية.وقالت الوزارة في بيان: "إن دورية مشتركة روسية واذربيجانية تعرضت لاطلاق نار من شخص مجهول استخدم بندقية قناص، ولم يسقط ضحايا.وأضاف البيان: "تجري قيادة القوة الروسية لحفظ السلام مع ممثلي الطرف الاذربيجاني تحقيقاً"، وذلك بحسب "وكالة الصحافة الفرنسية".