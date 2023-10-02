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عربي-دولي

البيت الأبيض: بوتين مخطئ.. لن يستطيع الصمود أكثر منّا

Lebanon 24
02-10-2023 | 15:34
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علّق البيت الأبيض، اليوم الاثنين، على تصريحات الكرملين بأن التعب الغربي من دعم أوكرانيا سيتزايد بعدما حرم اتفاق حول الميزانية الأميركية توصل إليه الكونغرس.


وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار إنه "إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعتقد أنه يستطيع الصمود أكثر منا فهو مخطئ"، مضيفة أن هناك تحالفاً غربياً كبيراً يدعم أوكرانيا في حربها ضد روسيا.
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