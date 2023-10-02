واشنطن تعلّق على الوساطة الجزائرية في النيجر

علق المتحدث باسم الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، على الوساطة الجزائرية في النيجر، داعياً اياها إلى العمل مع منظمة "إيكواس" التي تقود الجهود لحل الأزمة السياسية هناك.



وقال المتحدث خلال مؤتمره الصحافي لـ"الحرة" إن "الولايات المتحدة والجزائر يتشاركان عن قرب وبانتظام في أولويات إقليمية وثنائية بما في ذلك الجهود المشتركة لخفض تصعيد الصراع وتعزيز الاستقرار الإقليمي بما في ذلك منطقة الساحل".

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تابع: "من المفترض أن الجزائر ستأخذ مقعدها في مجلس الأمن العام المقبل ونتطلع إلى مواصلة العمل معها على ذلك وعلى أولويات إقليمية ودولية أخرى".