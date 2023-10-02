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عربي-دولي

زلزال يضرب مدينة نابولي أثناء تواجد بعثة ريال مدريد!

Lebanon 24
02-10-2023 | 16:49
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أفادت إذاعة "كادينا كوبي" الإسبانية بأن زلزالا لمدة 4 ثوانٍ ضرب مدينة نابولي أثناء تواجد بعثة "ريال مدريد" الإسباني، بعد أيام من التحذير من إمكانية حدوث كارثة طبيعية. (العربية الرياضية)
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