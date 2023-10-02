حريق في أوكسفورد.. والشرطة تتصدّى للنيران

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قالت الشرطة البريطانية مساء الإثنين إنها تتصدّى لحريق يعتقد أنه نتج عن صاعقة أصابت حاويات غاز بالقرب من مدينة أكسفورد.وأظهرت مقاطع مصورة منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي في وقت سابق كرة نارية ضخمة تضيء السماء في المنطقة.وجاء في بيان للشرطة نُشر على منصة "إكس": "يعتقد أن البرق أصاب حاويات الغاز في الموقع في فترة من سوء الأحوال الجوية هذا المساء، مما تسبب في حريق كبير".وأضاف البيان: "لا أحد أصيب فيما يعتقد، لكن خدمات الطوارئ مازالت موجودة في مكان الحادث".