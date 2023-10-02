الرئيس المكسيكي: الإنفاق الأميركي على أوكرانيا غير معقول

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انتقد الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، الاثنين، الإنفاق العسكري الأميركي على أوكرانيا ووصفه بأنه غير معقول في تصعيد لانتقاداته للمجهود الحربي، حاثاً واشنطن على تخصيص مزيد من الموارد لمساعدة دول أميركا اللاتينية.وفي مؤتمره الصحافي اليومي الاعتيادي، انتقد لوبيز أوبرادور الكونجرس الأميركي لعدم توفير أموال للمنطقة، قبل أن يشير إلى الجدل الذي دار الأسبوع الماضي بشأن مشروع قانون مؤقت يحرم أوكرانيا من مساعدات أخرى.وقال: "كنت أنظر فحسب في كيف أنهم لا يجيزون الآن مساعدات للحرب في أوكرانيا.. لكن كم خصصوا لحرب أوكرانيا؟ 30 إلى 50 مليار دولار للحرب. وهذا أكثر شيء غير معقول قد يجده المرء. إنه أمر مدمّر".