26
o
بيروت
27
o
طرابلس
30
o
صور
28
o
جبيل
26
o
صيدا
27
o
جونية
23
o
النبطية
19
o
زحلة
19
o
بعلبك
18
o
بشري
26
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
مقتل 29 جندياً بالنيجر في هجوم هو "الأكثر دموية" منذ الانقلاب
Lebanon 24
02-10-2023
|
23:19
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت وزارة الدفاع في النيجر مقتل 29 جندياً غربي البلاد في هجوم إرهابي هو الأكثر دموية منذ استولى الجيش على السلطة في انقلاب نهاية تموز.
وقالت الوزارة في بيان بثه التلفزيون الوطني إن "مفرزة من قوات الأمن تعرضت شمال غرب تاباتول لهجوم معقد نفذه أكثر من 10 إرهابي وتم خلاله استخدام عبوات ناسفة وعربات انتحارية".
Advertisement
وأضافت أن "الحصيلة الأولية" تفيد بأن 29 جنديا "سقطوا أبطالا"، وقد تقرر إعلان الحداد الوطني عليهم لمدة ثلاثة أيام.
كما أسفر الهجوم، وفقا للمصدر نفسه، عن إصابة جنديين بجروح.
وأكدت الوزارة في بيانها مقتل "عشرات الإرهابيين" خلال صد الجيش للهجوم.
ووقع الهجوم قرب الحدود مع مالي خلال تنفيذ الجيش عمليات تهدف إلى "القضاء على التهديد الذي يشكّله تنظيم داعش في الصحراء الكبرى، المترسخ بقوة في المنطقة".
المصدر: الحرة
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
لا تنسوا تأخير الساعة إعتباراً من هذا التاريخ
Lebanon 24
لا تنسوا تأخير الساعة إعتباراً من هذا التاريخ
05:38 | 2023-10-02
02/10/2023 05:38:11
Lebanon 24
Lebanon 24
القرار النهائي صدر... ماذا قرّر القضاء بشأن إطلاق زوج نانسي عجرم النار على الشاب محمد الموسى؟
Lebanon 24
القرار النهائي صدر... ماذا قرّر القضاء بشأن إطلاق زوج نانسي عجرم النار على الشاب محمد الموسى؟
07:08 | 2023-10-02
02/10/2023 07:08:21
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهرت وهي ترقص بالمايوه تحت المطر .. ممثلة لبنانية توّدع الصيف على طريقتها (صور)
Lebanon 24
ظهرت وهي ترقص بالمايوه تحت المطر .. ممثلة لبنانية توّدع الصيف على طريقتها (صور)
03:26 | 2023-10-02
02/10/2023 03:26:07
Lebanon 24
Lebanon 24
مأساة في نهاية اليوم الدراسيّ... وفاة طالب دهسته حافلة المدرسة
Lebanon 24
مأساة في نهاية اليوم الدراسيّ... وفاة طالب دهسته حافلة المدرسة
05:45 | 2023-10-02
02/10/2023 05:45:48
Lebanon 24
Lebanon 24
ترّقبوا.. هذا ما قرّره صرّافون في سوق الدولار
Lebanon 24
ترّقبوا.. هذا ما قرّره صرّافون في سوق الدولار
14:18 | 2023-10-02
02/10/2023 02:18:44
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
03:04 | 2023-10-03
عقب هجوم أنقرة.. اعتقال 90 شخصا في تركيا
02:54 | 2023-10-03
صورة واسم نجل بريغوجين ينتشران.. سيتولى قيادة فاغنر!؟
02:28 | 2023-10-03
نيقولاي ريجكوف.. آخر رئيس لحكومة سوفيتية على قيد الحياة يغادر مجلس الاتحاد الروسي
02:23 | 2023-10-03
بوتين قد يبقى في السلطة حتى العام 2030 على الأقل.. صحيفة تكشف!
02:20 | 2023-10-03
طرد آلاف المستوطنين من مناطق السكان الأصليين بغابات الأمازون
02:16 | 2023-10-03
مقتل سيناتور أميركي في كارثة جوية في الولايات المتحدة
فيديو
حادث غريب.. نار من روسيا تسقط أكثر مقاتلات البلاد تطوراً شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
حادث غريب.. نار من روسيا تسقط أكثر مقاتلات البلاد تطوراً شاهدوا الفيديو
01:55 | 2023-09-30
03/10/2023 10:19:39
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انتشار أخبار عن تعرّضه لوعكة صحية خطيرة.. أول تعليق من الممثل فادي إبراهيم هذا ما قاله (فيديو)
Lebanon 24
بعد انتشار أخبار عن تعرّضه لوعكة صحية خطيرة.. أول تعليق من الممثل فادي إبراهيم هذا ما قاله (فيديو)
00:33 | 2023-09-30
03/10/2023 10:19:39
Lebanon 24
Lebanon 24
محمد رمضان ينهار ويجهش بالبكاء.. ما القصة؟ (فيديو)
Lebanon 24
محمد رمضان ينهار ويجهش بالبكاء.. ما القصة؟ (فيديو)
04:19 | 2023-09-22
03/10/2023 10:19:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24