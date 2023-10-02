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عربي-دولي

مقتل 29 جندياً بالنيجر في هجوم هو "الأكثر دموية" منذ الانقلاب

Lebanon 24
02-10-2023 | 23:19
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أعلنت وزارة الدفاع في النيجر مقتل 29 جندياً غربي البلاد في هجوم إرهابي هو الأكثر دموية منذ استولى الجيش على السلطة في انقلاب نهاية تموز.

وقالت الوزارة في بيان بثه التلفزيون الوطني إن "مفرزة من قوات الأمن تعرضت شمال غرب تاباتول لهجوم معقد نفذه أكثر من 10 إرهابي وتم خلاله استخدام عبوات ناسفة وعربات انتحارية".
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وأضافت أن "الحصيلة الأولية" تفيد بأن 29 جنديا "سقطوا أبطالا"، وقد تقرر إعلان الحداد الوطني عليهم لمدة ثلاثة أيام.

كما أسفر الهجوم، وفقا للمصدر نفسه، عن إصابة جنديين بجروح.

وأكدت الوزارة في بيانها مقتل "عشرات الإرهابيين" خلال صد الجيش للهجوم.

ووقع الهجوم قرب الحدود مع مالي خلال تنفيذ الجيش عمليات تهدف إلى "القضاء على التهديد الذي يشكّله تنظيم داعش في الصحراء الكبرى، المترسخ بقوة في المنطقة".

 
المصدر: الحرة
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