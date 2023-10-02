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عربي-دولي
من بينها الذكاء الاصطناعي.. الاتحاد الأوروبي سيقيّم مخاطر استخدام 4 تقنيات كسلاح
Lebanon 24
02-10-2023
|
23:27
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أعلن مسؤول في الاتحاد الأوروبي ان المفوضية الأوروبية ستقيم مخاطر 4 تقنيات مهمة، تشمل أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي، تستخدمها دول لا تتفق مع قيم التكتل كسلاح، وستتخذ إجراءات العام المقبل لمعالجة المسألة.
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الخطوة التي ستتخذها الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي جزء من استراتيجية الأمن الاقتصادي للتكتل التي أُعلن عنها في حزيران الماضي، وتشمل إجراءات على غرار تلك التي اتخذتها الولايات المتحدة وأستراليا ودول أخرى تشعر بالقلق إزاء نفوذ الصين المتزايد.
والتقنيتان الأخريان المهمتان في قائمة الاتحاد الأوروبي هما تكنولوجيا الكم والتقنيات الحيوية مثل اللقاحات وتسلسل الجينوم.
وقال المسؤول لرويترز أمس الإثنين مشترطا عدم نشر هويته "ستجري المفوضية تقييمات لمخاطر هذه التقنيات الأربع مع الدول الأعضاء. الموعد النهائي هو نهاية العام. والخطوة التالية هي تخفيف المخاطر في العام المقبل".
ومن التدابير التي قد تتخذها المفوضية فرض ضوابط على التصدير وإقامة شراكات مع الحلفاء الذين يتفقون معها في وجهات النظر.(سكاي نيوز)
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