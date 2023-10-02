Advertisement

عربي-دولي

من بينها الذكاء الاصطناعي.. الاتحاد الأوروبي سيقيّم مخاطر استخدام 4 تقنيات كسلاح

Lebanon 24
02-10-2023 | 23:27
A-
A+
Doc-P-1113069-638319115305232441.png
Doc-P-1113069-638319115305232441.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن مسؤول في الاتحاد الأوروبي ان المفوضية الأوروبية ستقيم مخاطر 4 تقنيات مهمة، تشمل أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي، تستخدمها دول لا تتفق مع قيم التكتل كسلاح، وستتخذ إجراءات العام المقبل لمعالجة المسألة.
Advertisement

الخطوة التي ستتخذها الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي جزء من استراتيجية الأمن الاقتصادي للتكتل التي أُعلن عنها في حزيران الماضي، وتشمل إجراءات على غرار تلك التي اتخذتها الولايات المتحدة وأستراليا ودول أخرى تشعر بالقلق إزاء نفوذ الصين المتزايد.

والتقنيتان الأخريان المهمتان في قائمة الاتحاد الأوروبي هما تكنولوجيا الكم والتقنيات الحيوية مثل اللقاحات وتسلسل الجينوم.

وقال المسؤول لرويترز أمس الإثنين مشترطا عدم نشر هويته "ستجري المفوضية تقييمات لمخاطر هذه التقنيات الأربع مع الدول الأعضاء. الموعد النهائي هو نهاية العام. والخطوة التالية هي تخفيف المخاطر في العام المقبل".

ومن التدابير التي قد تتخذها المفوضية فرض ضوابط على التصدير وإقامة شراكات مع الحلفاء الذين يتفقون معها في وجهات النظر.(سكاي نيوز)


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:38 | 2023-10-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:08 | 2023-10-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:26 | 2023-10-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:45 | 2023-10-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:18 | 2023-10-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:04 | 2023-10-03
02:54 | 2023-10-03
02:28 | 2023-10-03
02:23 | 2023-10-03
02:20 | 2023-10-03
02:16 | 2023-10-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24