إعصار "كوينو" يقترب من سواحل اليابان.. والسلطات تحذر

أعلنت إدارة الأرصاد الجوية اليابانية عن اقتراب إعصار "كوينو" من جزر أوكيناوا في جنوب البلاد.



ويرصد الإعصار حاليا في المحيط الهادئ، ويتحرك باتجاه الشمال الغربي.

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ومن المتوقع أن يكون بالقرب من جزر أوكيناوا اليابانية حتى 5 تشرين الأول الجاري، ثم سيتجه نحو الصين.وحسب بيانات السلطات اليابانية، فإن إعصار "كوينو" قد يتسبب بانزلاقات أرضية وزيادة ارتفاع الموجات في البحر، داعية سكان المناطق الساحلية لتوخي الحذر.