سرقة سيارة نائب ديمقراطي... هاجمه 3 رجال مسلحين في واشنطن

تعرض النائب الديمقراطي عن ولاية تكساس، هنري كويلار، لهجوم من ثلاثة رجال مسلحين بالقرب من مبنى الكونغرس في العاصمة واشنطن، مساء الاثنين، حيث سرقوا سيارته، ويجري البحث عنهم، وفقا لمراسل "الحرة".



Advertisement وتعرضت السيارة للسرقة في منطقة نافي يارد بجنوب شرق واشنطن على بعد ميل واحد من مبنى الكابيتول الأميركي على يد لصوص استولوا عليها وعلى وأمتعته، وفقا لما نقلته صحيفة "واشنطن بوست" عن شرطة العاصمة ومكتب عضو الكونغرس. وتعرضت السيارة للسرقة في منطقة نافي يارد بجنوب شرق واشنطن على بعد ميل واحد من مبنى الكابيتول الأميركي على يد لصوص استولوا عليها وعلى وأمتعته، وفقا لما نقلته صحيفة "واشنطن بوست" عن شرطة العاصمة ومكتب عضو الكونغرس.



ونقلت الصحيفة عن الشرطة قولها إن واحدا على الأقل من خاطفي السيارات كان يحمل مسدسا.



وقال مكتب كويلار لشبكة "سي أن أن" إنه لم يصب بأذى في الحادث.

ووفقا لـ"واشنطن بوست"، يبدو أن سرقة السيارة حدثت، حوالي الساعة 9:30 مساء بالتوقيت الشرقي، عند تقاطع شارعي نيوجيرسي وكاي.



ولا توجد مؤشرات على وقوع أي إصابات حتى الآن، ولم يكن من الواضح ما إذا كانت لوحة ترخيص السيارة في تكساس تشير إلى أن المالك عضو في الكونغرس، بحسب الصحيفة.



وكويلار في فترة ولايته العاشرة في مجلس النواب، ويمثل منطقة جنوب تكساس التي تضم لاريدو وسان أنطونيو، وفقا للصحيفة. (الحرة)