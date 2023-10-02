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عربي-دولي

هذا ما رصدته أول بعثة أممية في إقليم كاراباخ منذ 30 عاما

Lebanon 24
02-10-2023 | 23:52
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أعلن متحدث أمس الاثنين أن فريق الأمم المتحدة الذي زار ناغورني كاراباخ للمرة الأولى منذ ثلاثين عاماً، لم يلاحظ أي دمار، ولم يتلق أي شهادة تشير إلى أعمال عنف ارتكبت بحق المدنيين منذ إعلان وقف إطلاق النار.
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وكان الهدف من هذه البعثة، التي ضمت ممثلين لوكالات وخدمات عدة في الأمم المتحدة، تقييم الحاجات الإنسانية في الإقليم الانفصالي الأرمني السابق والذي استسلم بعد هجوم خاطف لأذربيجان. وزار الفريق الأممي خصوصا عاصمة المنطقة ستيباناكرت.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك: "في الأقسام التي تمت زيارتها بالمدينة، لم يشاهد الفريق أي ضرر طاول البنى التحتية المدنية العامة، وخصوصا المستشفيات والمدارس والمساكن، أو البنى التحتية الثقافية والدينية". لكنه تدارك أن "أي متجر لم يكن فاتحا أبوابه".

كذلك، لم يشاهد أفراد الفريق أي دمار لحق ببنى تحتية زراعية أو حيوانات نافقة.

وأضاف دوجاريك: "فوجئ زملاؤنا بسرعة فرار السكان المحليين، وبمعاناتهم بسبب هذه التجربة (...) لكنهم لم يتلقوا أي معلومة، من جانب سكان أو آخرين، عن أعمال عنف بحق المدنيين إثر الوقف الأخير لإطلاق النار".

وتابع: "لقد شددوا على ضرورة إعادة بناء الثقة"، الأمر الذي يتطلب "وقتا وجهودا من جميع الأطراف".

والفريق الأممي الذي سيعود إلى المنطقة "في شكل منتظم"، سلك ممر لاتشين، الطريق الوحيد الذي يربط أرمينيا بناغورني كاراباخ والذي فر عبره "أكثر من 100 ألف أرمني في الأيام الأخيرة".

في المقابل، شاهد الفريق "دمارا" في أغدام، وهي ضمن الأراضي التي استعيدت في 2020، كما رصد "جهودا لإعادة الإعمار" تبذلها أذربيجان.(العربية)


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