"سنحدد من سيمثلنا"... موسكو ترد على تصريحات واشنطن بشأن حضور بوتين لقمة "أبيك"

أكد السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنطونوف أن روسيا ستحدد بنفسها مستوى مشاركتها في قمة منتدى التعاون الاقتصادي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) التي ستعقد في الولايات المتحدة.



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وتابع: "أما بخصوص تحديد تشكيلة الوفد ومستوى التمثيل، فإن ذلك شأن روسيا. ونحن سنحدد بأنفسنا من سيمثلنا في سان فرانسيسكو، بناء على الجدوى العملية، بعد أن نتلقي الدعوة". وقال أنطونوف في بيان، نشر في حساب السفارة الروسية بواشنطن على "تلغرام"، يوم الاثنين، إنه "في ما يتعلق بإرسال الدعوات للمشاركة، واشنطن مكلفة بأداء الوظيفة الفنية، أي إعداد الوثيقة وإرسالها إلى جميع المشاركين في التجمع".وتابع: "أما بخصوص تحديد تشكيلة الوفد ومستوى التمثيل، فإن ذلك شأن روسيا. ونحن سنحدد بأنفسنا من سيمثلنا في سان فرانسيسكو، بناء على الجدوى العملية، بعد أن نتلقي الدعوة".

وأضاف أن محاولة واشنطن للربط بين إرسال الدعوات لحضور قمة "أبيك" والعقوبات تمثل "انتهاكا للالتزامات الدولية" للولايات المتحدة.

جاء ذلك ردا على تصريحات المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، بأن الولايات المتحدة ستتخذ قرارها بشأن دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى قمة "أبيك" في سان فرانسيسكو، آخذة بعين الاعتبار العقوبات.

وأضاف المسؤول الأميركي أن حضور بوتين للقمة غير متوقع.

وجدير بالذكر أن قمة منتدى التعاون الاقتصادي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، الذي يجمع 21 دولة من المنطقة المذكورة، ستعقد خلال الفترة بين 11 و17 تشرين الثاني المقبل في مدينة سان فرانسيسكو الأميركية. (RT)