Advertisement

عربي-دولي

"سنحدد من سيمثلنا"... موسكو ترد على تصريحات واشنطن بشأن حضور بوتين لقمة "أبيك"

Lebanon 24
03-10-2023 | 00:06
A-
A+
Doc-P-1113084-638319143404948059.jpg
Doc-P-1113084-638319143404948059.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنطونوف أن روسيا ستحدد بنفسها مستوى مشاركتها في قمة منتدى التعاون الاقتصادي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) التي ستعقد في الولايات المتحدة.
وقال أنطونوف في بيان، نشر في حساب السفارة الروسية بواشنطن على "تلغرام"، يوم الاثنين، إنه "في ما يتعلق بإرسال الدعوات للمشاركة، واشنطن مكلفة بأداء الوظيفة الفنية، أي إعداد الوثيقة وإرسالها إلى جميع المشاركين في التجمع".
Advertisement


وتابع: "أما بخصوص تحديد تشكيلة الوفد ومستوى التمثيل، فإن ذلك شأن روسيا. ونحن سنحدد بأنفسنا من سيمثلنا في سان فرانسيسكو، بناء على الجدوى العملية، بعد أن نتلقي الدعوة".
وأضاف أن محاولة واشنطن للربط بين إرسال الدعوات لحضور قمة "أبيك" والعقوبات تمثل "انتهاكا للالتزامات الدولية" للولايات المتحدة.
جاء ذلك ردا على تصريحات المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، بأن الولايات المتحدة ستتخذ قرارها بشأن دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى قمة "أبيك" في سان فرانسيسكو، آخذة بعين الاعتبار العقوبات.
وأضاف المسؤول الأميركي أن حضور بوتين للقمة غير متوقع.
وجدير بالذكر أن قمة منتدى التعاون الاقتصادي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، الذي يجمع 21 دولة من المنطقة المذكورة، ستعقد خلال الفترة بين 11 و17 تشرين الثاني المقبل في مدينة سان فرانسيسكو الأميركية. (RT)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:38 | 2023-10-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:08 | 2023-10-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:26 | 2023-10-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:45 | 2023-10-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:18 | 2023-10-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:04 | 2023-10-03
02:54 | 2023-10-03
02:28 | 2023-10-03
02:23 | 2023-10-03
02:20 | 2023-10-03
02:16 | 2023-10-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24