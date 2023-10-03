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مساعدات شهرية للمتضررين من زلزال المغرب على مدى عام كامل

Lebanon 24
03-10-2023 | 00:36
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قررت اللجنة الحكومية المغربية المكلفة ببرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز في اجتماعها الخامس، الاثنين، التسريع بصرف الدعم المالي للمنكوبين بالزلزال.

وسيتم صرف أول دفعة من المساعدات المالية بقيمة 2500 درهم شهريا، حوالي 250 دولارا أميركيا، لمدة سنة كاملة، للأسر المتضررة ابتداء من 6 إلى 16 تشرين الأول الجاري.
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ووافقت اللجنة على فتح اعتمادات بقيمة ‏‎2.5‎ مليار درهم مغربي من أجل المباشرة الفورية لمشاريع إعادة الإعمار في مجالات التعليم والصحة والتجهيز والسكن والثقافة والسياحة والفلاحة والأوقاف، فضلا عن إطلاق عملية تأهيل الطرق وتوسعتها، وتقديم الدعم للفلاحين من أجل إعادة تربية قطعان الماشية، ودعم الشعير والأعلاف بالمناطق المتضررة‏. ‏

ومن المقرر أن تبدأ الدراسات المعمارية والتقنية لإعادة وبناء وتأهيل أكثر من 1000 مدرسة، وتأهيل 42 مركزا صحيا، وتقوية دعامات المآثر التاريخية وتأهيل المساجد والزوايا والأضرحة.

المصدر: العربية
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